Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал внести в Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко (внефракционной), если она не прибудет на допрос в СБУ 15 марта.

Об этом он сказал в среду во время заседания парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

"Я призываю Савченко явиться завтра на 11:00 на допрос в СБУ.

Мне известно, что сейчас она находится в Испании. Современные транспортные возможности позволяют ей прибыть в Украину.

Если она этого не сделает, я буду вынужден внести в парламент представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, задержание и арест ", - сказал Луценко.

По словам Луценко, ГПУ располагает многочисленными фото и видео доказательства причастности Савченко к "преступным действиям, которые он с разрешения следствия, хочет продемонстрировать в парламенте".

Вместе с тем, сестра нардепа Вера Савченко заявила , что политику пока ничего не известно о представлении.

"Нам ничего не известно о том, что может быть представление на снятие депутатской неприкосновенности Но если такое будет, Надежда даст ответы на все вопросы", - сказала Вера Савченко.

Стоит отметить, что если в Раду будет внесено представление ГПУ, Савченко дадут минимум 5 рабочих дней на письменные пояснения. Вопросом представлений по снятию депутатской неприкосновенности занимается Регламентный комитет.

Как заявил "Стране" один членов регламентного комитета Рады, следующее заседание намечено на следующую среду. "У Савченко есть минимум 5 дней на дачу пояснений. Но по регламенту, вообще дается Комитету 20 дней на рассмотрение этого вопроса", - сказал собеседник "Страны".

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