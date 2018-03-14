История нашей планеты полна поразительных загадок. И целой жизни не хватит, чтобы их разгадать. Но вы можете ненадолго заглянуть в замочную скважину двери, за которой скрывается целый мир безумных тайн, пишет со ссылкой на .

1. Птицы моа

Моа — нелетающие птицы, которые обитали в Новой Зеландии и вымерли около 1500 года, уничтоженные (по одной из теорий) аборигенами маори. В ходе одной из экспедиций ученые натолкнулись на огромную часть лапы птицы, которая невероятно хорошо сохранилась.

2. Храмовый комплекс Саксайуаман, Перу

Этот храмовый комплекс изумляет своей безупречной кладкой без единой капли соединительного раствора (между некоторыми из камней нельзя просунуть даже листок бумаги) и тем, как идеально обработана поверхность каждого блока.

3. Врата Солнца, Боливия

Врата Солнца находятся в Тиуанаку — древнейшем и загадочном городе. Некоторые ученые считают, что в первом тысячелетии нашей эры он был центром огромной империи. До сих пор нет представления о том, что означают рисунки на воротах. Может быть, они несли некую астрологическую и астрономическую ценность.

4. Гроты Лунью, Китай

Гроты были выдолблены в песчанике людьми — это была сложная работа, в которой точно должны были принимать участие тысячи китайцев, но нигде нет упоминания об этих гротах и о том, как они создавались.

5. Обелиск, Египет

Обелиск начали вырубать прямо в скале, но по нему пошли трещины. Его так и оставили незаконченным. Размеры просто ошеломляют!

6. Подводный город, о. Йонагуни, Япония

Комплекс случайно обнаружил инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаке. Этот подводный город рушит все научные теории. Скала, в которой он вырублен, ушла под воду примерно 10000 лет назад, то есть гораздо раньше возведения египетских пирамид. По современным представлениям некоторых ученых, в ту далекую эпоху люди ютились в пещерах и умели разве что собирать съедобные коренья да охотиться на диких зверей, а не возводить каменные города.

7. Мохенджо-Даро (Холм Мертвых), Пакистан

Вот уже много десятилетий археологов волнует тайна гибели этого города. В 1922 году индийский археолог Р. Банарджи обнаружил на одном из островов реки Инд древние руины. Уже тогда возникли вопросы: как был разрушен этот большой город, куда подевались его обитатели? Ни на один из них раскопки ответа не дали.

8. Городище Л’Анс-о-Медоуз, Канада

Это городище основали викинги примерно 1000 лет назад. А это значит, что они добрались до Северной Америки намного раньше, чем родился Христофор Колумб.

9. Туннели каменного века

Открытие обширной сети подземных туннелей (раскинувшихся по всей Европе от Шотландии до Турции) говорит о том, что люди каменного века проводили свои дни не только за охотой и собирательством. Но настоящее предназначение туннелей до сих пор остается загадкой. Одни исследователи считают, что их задачей было защищать людей от хищников, другие — что по этой системе люди путешествовали, защищенные от погодных явлений и войн.

10. Гигантские каменные шары Коста-Рики

Загадочные каменные образования идеально круглой формы интригуют не только своим видом, но и своим непонятным происхождением и предназначением. Впервые они были обнаружены в 30-х годах XX века рабочими при расчистке джунглей под банановые плантации. Местные легенды гласили, что внутри загадочных каменных шаров должно было быть спрятано золото. Но они были пусты.

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