Киев настаивает на мониторинге международных организаций на всех этапах освобождения заложников

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группы настаивает на тщательном мониторинге со стороны профильных международных организаций на всех этапах освобождения заложников, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в среду.

"Продолжается работа по освобождению заложников. При этом настаиваем: на всех этапах освобождения людей профильные международные организации должны осуществлять точный мониторинг только, что происходит - прежде только, это предполагает их беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам", - написала она на странице в Фейсбуке.

Кроме того, подчеркнула Д.Олифер, необходимо разблокировать реализацию важной гуманитарной инициативы по созданию трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Международного комитета Красного Креста.