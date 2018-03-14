|Великобритания созвала Совбез ООН из-за отравления Скрипаля
|14.03.2018 17:58
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Великобритания созвала внеочередное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию с отравлением российского шпиона-перебежчика.
Великобритания созвала внеочередное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию с отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.
Напомним, в 2006 году Скрипаль в России был осужден за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. По информации СМИ, Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после высылки из РФ.
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ. В связи с этим российский посол был вызван в МИД Великобритании.
Британия потребовала от Москвы объяснений, но России ультиматум проигнорировала.