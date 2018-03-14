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МВД объявило в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова
14.03.2018 18:07
МВД объявило в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова
Также его могут судить заочно
Министерство внутренних дел объявило в розыск российского вора в законе Владимира Тюрина, которого столичная прокуратуры подозревает в организации убийства экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова.
МВД объявило в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова Фото: glavcom.ua

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

Датой исчезновения в ведомстве отметили 10 октября 2017 года.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что ГПУ направила ходатайство о международно-правовой помощи в РФ, которое предусматривает, между прочего, вручение Тюрину подозрения в совершении умышленного убийства.

Также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает того, что российского вора в законе Владимира Тюрина осудят заочно.

"Заочное осуждение вероятно, но для этого необходимо осуществить ряд действий, в том числе объявление его в федеральный, а затем межгосударственный розыск, определенный срок после такого решения - до 6 месяцев. Поэтому я не исключаю заочного, но рассчитываю на глазное осуждения", - сказал Луценко журналистам.

Он не сомневается в том, что Москва не выдаст Украине Тюрина.

Кроме предусмотренных законодательством действий, подчеркнул Луценко, правоохранители рассчитывают на оперативную удачу.

Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова было убито в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и затем скончался в больнице.

Впоследствии было задержано его предполагаемого сообщника Ярослава Тарасенко и соорганизатора убийства Александра Лося.

Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова был российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, он же Тюрик.

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