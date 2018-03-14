НАК "Нафтогаз-Украины" намерен провести встречу с российским концерном "Газпром". Об этом сообщили в пресс-службе НАКа.

Во время встречи будет обсуждаться расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа.

По словам главного коммерческого директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, НАК уже послал Газпрому требование о пересмотре тарифа.

"Кроме того, мы послали Газпрому требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений Стокгольмского арбитража", - отметил Витренко.

Стоит отметить, что пока дата и место проведения встречи не сообщаются. Однако есть информация, что это может произойти до конца текущего месяца.

Как сообщал svodka.net.uа, заместитель председателя правления российского концерна "Газпром" Александр Медведев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" уже предложили дату для проведения переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа .

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