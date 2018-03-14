Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса оплатила
"Аэрофлоту" компенсацию за задержку рейса, не доводя иск компании
до рассмотрения в суде. Алису Аршавину компенсировала "Аэрофлоту"
расходы из-за ее высадки с рейса Фото: ЕРА В начале января
Аршавину сняли с рейса Москва — Алматы из-за этого вылет
самолета задержали на полтора часов. Авиакомпания подала в суд для
компенсации перерасхода топлива и повторных процедур наземного
обслуживания: буксировки воздушного судна, предоставления трапа и
выгрузки багажа. Как утверждают в "Аэрофлоте", еще до рассмотрения
дела судом, жена футболиста полностью возместила расходы компании и
деньги уже поступили на счет. Сумма не сообщается.В
компании "Аэрофлот" сообщали, что сняли с рейса Москва –
Алматы жену футболиста Андрея Аршавина с детьми и няней
из-за "деструктивного поведения" и неподчинения
требованиям экипажа. Старшая бортпроводница "Аэрофлота"
написала в рапорте, что Аршавина проигнорировала правила
авиакомпании и попыталась пересадить няню в салон
бизнес-класса, хотя у той был билет в эконом-классе.
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