|Спикер польского Сейма выступил за продолжение исторической дискуссии с Украиной
|14.03.2018 18:18
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Украине и Польше не следует откладывать продолжение исторической дискуссии. Об этом на форуме "Европа-Украина" заявил спикер польского Сейма Марек Кухцинский, передает со ссылкой на .
По словам Кухцинского, в отношениях между Польшей и Украиной существуют определенные исторические "счета", по которым необходимо рассчитаться, и для этого нужно поднимать сложные темы. Он подчеркнул, что отношения между странами должны строиться на исторической правде, а также заверил Украину в поддержке ее евроинтеграции.
Кроме того, Кухцинский отметил угрозу для Европы и, в частности, для Украины, которую представляет собой проект газопровода "Северный поток-2". Также спикер польского Сейма заявил о необходимости создания общей с Украиной пограничной и железнодорожной инфраструктуры.
Напомним, ранее сообщалось, что в польском Сейме обсудят роль России в провокациях в Украине и Польше. Соответствующую информацию должны представить руководители Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки, Службы военной контрразведки и Службы военной разведки Польши.