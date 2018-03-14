В полиции считают, что между главных факторов, которые повлияли на улучшение статистики ДТП, – запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры. Фацевич сообщил, что за два месяца в Украине зарегистрировано 21,5 тыс дорожно-транспортных происшествий Фото: mvs.gov.ua За два месяца в Украине зарегистрировано 21,5 тыс дорожно-транспортных происшествий, что на 4,2 тыс. меньше, чем в январе-феврале прошлого года.В ДТП пострадали 2888 человек (в прошлом году 3,1 тыс). Погибли 363 человека, 3787 человек получили травмы.Самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими за два месяца 2018 года называют превышение безопасной скорости и нарушение правил маневрирования.Из-за превышения безопасной скорости погиб 161 человек, из-за нарушения правил маневрирования – 55 человек.В Нацполиции считают, что главными факторами, которые повлияли на улучшение статистики ДТП, – запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры. https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2019706968297827 14 июня 2017 года на заседании правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак озвучил предложение снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 км/час. Он объяснил, что хорошие дороги приводят к увеличению скорости передвижения по ним, и это повышает аварийность.25 июля соответствующий проект постановления согласовали в Мининфраструктуры Украины, 10 ноября его одобрил Кабмин.Фото: pexels.com 1 января в Украине вступила в силу норма об ограничении скорости передвижения в населенных пунктах до 50 км/час. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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