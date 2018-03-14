|
Количество ДТП в Украине уменьшилось на 4 тыс. - Нацполиция
|
14.03.2018 18:22
|
В полиции считают, что между главных факторов, которые повлияли на
улучшение статистики ДТП, – запуск дорожной патрульной полиции,
ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры. Фацевич
сообщил, что за два месяца в Украине зарегистрировано 21,5 тыс
дорожно-транспортных происшествий Фото: mvs.gov.ua За два месяца в
Украине зарегистрировано 21,5 тыс дорожно-транспортных
происшествий, что на 4,2 тыс. меньше, чем в январе-феврале прошлого
года.В ДТП пострадали 2888 человек (в прошлом году 3,1 тыс).
Погибли 363 человека, 3787 человек получили травмы.Самыми
распространенными причинами ДТП с пострадавшими за два месяца 2018
года называют превышение безопасной скорости и нарушение правил
маневрирования.Из-за превышения безопасной скорости погиб 161
человек, из-за нарушения правил маневрирования – 55 человек.В
Нацполиции считают, что главными факторами, которые повлияли на
улучшение статистики ДТП, – запуск дорожной патрульной
полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2019706968297827
14 июня 2017 года на заседании правительства глава
"Укравтодора" Славомир Новак озвучил предложение снизить
разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 км/час. Он
объяснил, что хорошие дороги приводят к увеличению скорости
передвижения по ним, и это повышает аварийность.25 июля
соответствующий проект постановления согласовали
в Мининфраструктуры Украины, 10 ноября его одобрил
Кабмин.Фото: pexels.com 1 января в Украине вступила в силу норма об
ограничении скорости передвижения в населенных пунктах до 50
км/час.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира