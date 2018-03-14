Шахтер уступил Роме в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Начало встречи «горняки» ожидаемо провели без мяча. Римляне захватили инициативу с первых минут матча в надежде на быстрый гол, однако со стартовым натиском «волков» нашей команде удалось справиться, информирует svodka.net.

В первом тайме болельщики так и не увидели опасных моментов, ожидая, что после перерыва один из коллективов откроет счет.

Во второй половине картина отдельно не изменилась – Рома старалась атаковать, Шахтер играл по счету и умело оборонялся. Но на 52-й минуте поединка защита донецкого клуба дала слабину – Стротман только одним пасом вывел Джеко на свидание с Пятовым. Босниец не промазал.

После забитого гола, казалось, что итальянцы наглухо закроются на своей половине поля как это принято делать в этой стране. Однако Рома стала снова убегать вперед, у все того же Джеко было несколько неплохих моментов.

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Под занавес встречи дела «оранжево-черных» стали совсем плохи – за фол последней надежды был удален Ордец. В целом, Иван провел очень плохой матч. Он заметно нервничал и довольно много ошибался.

Финальный штурм Шахтера не принес ему заветного гола, а выездное поражение 0:1 лишило шансов подопечных Пауло Фонсеки на продолжение еврокубковой весны. Таким образом, по сумме двух матчей «горняки» оказались за бортом Лиги чемпионов.

Рома – Шахтер 1:0 (первый матч 1:2)

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