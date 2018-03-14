Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно неожиданно вышла замуж, поделилась с поклонниками очередной откровенной фотографией.

Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает со ссылкой на .

В кадре модель запечатлена топлес, обнаженную грудь Эмили прикрыла руками.

Пикантная фотография супермодели получила более 1,3 млн лайков менее чем за сутки. Подписчики Ратаковски оставили более 14 тыс. комментариев, в которых рассыпались в комплиментах по поводу внешнего вида Эмили.

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