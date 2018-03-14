|Замужняя Ратаковски опять сняла с себя все (фото)
|14.03.2018 18:26
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Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно неожиданно вышла замуж, поделилась с поклонниками очередной откровенной фотографией.
Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает со ссылкой на .
В кадре модель запечатлена топлес, обнаженную грудь Эмили прикрыла руками.
Пикантная фотография супермодели получила более 1,3 млн лайков менее чем за сутки. Подписчики Ратаковски оставили более 14 тыс. комментариев, в которых рассыпались в комплиментах по поводу внешнего вида Эмили.
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