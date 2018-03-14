"Чайка". Обнародован трейлер американской экранизации Чехова. Видео
14.03.2018 18:30
Вышел трейлер фильма "Чайка", являющегося экранизацией пьесы
русского писателя Антона Чехова. Видео обнародовали на канале
Movieclips Trailers в YouTube. По сюжету стареющая актриса Ирина
Аркадина часто приезжает в летнюю усадьбу к брату Петру Сорину.
Однажды с ней приезжает писатель Борис Тригорин. Девушка Нина из
соседнего поместья влюбляется в него. Режиссером ленты стал Майкл
Майер. Роль Нины Заречной в фильме исполнила Сирша Ронан, Ирины
Аркадиной – Аннет Бенинг, Маши – Элизабет Мосс, Бориса Тригорина –
Кор Столлу. Премьера фильма запланирована на 11 мая 2018 года.
| Сирша Ронан исполнила роль Нины Заречной Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube