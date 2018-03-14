|В Италии последователей секты держали на жесткой диете
|14.03.2018 18:31
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Вес одного последователя упал до 35 кгИтальянская полиция заявила о закрытии "макробиотической секты", которая лишила своих последователей контакта с внешним миром.
Фото: ilmessaggero.it
Об этом сообщает The Associated Press.
Правоохранители сообщили в среду журналистам, что последователями в центральных регионах Марке и Эмилия-Романья манипулировали, чтобы они следовали жестко контролируемой диете, известной как "Ma.Pi". Вес одного последователя упал до 35 кг.
Фото: ilmessaggero.it
Сообщается, что пять человек официально находятся под следствием по подозрению в жестоком обращении, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации с целью доведения людей до рабского состояния.
По словам полицейских, расследование началось в 2013 году после того, как молодая женщина сообщила полиции, что руководитель группы пообещал, что диета обеспечит чудодейственное лечение.
Правоохранители заявили, что секта манипулировала последователями, чтобы получить пожертвования и практически бесплатные услуги от них.
Напомним, 25 августа прошлого года в Индии по меньшей мере 29 человек погибли в результате столкновений, которые произошли после того, как суд арестовал гуру одной из местных сект.