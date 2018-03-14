Погода, Новости, загрузка...
Тиллерсон в последней речи предупредил о "тревожном поведении" России
14.03.2018 18:34
Тиллерсон в последней речи предупредил о "тревожном поведении" России По теме:

Уволенный накануне с должности госсекретаря Рекс предупредил о "тревожном поведение и действиях со стороны российского правительства".

Об этом он сказал, выступая перед журналистами с прощальной речью, передает со ссылкой на .

"Много работы остается по реагированию на тревожное поведение и действия со стороны российского правительства... Россия должна тщательно оценить, соответствуют ли ее действия интересам русского народа и мира. Продолжение их нынешней политики, вероятно, приведет к большей изоляции. Никто в этом не заинтересован", - сказал .

14 марта президент Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря. На его место назначили директора Майка Помпео.

возглавлял Госдепартамент с 20 января 2017 года. Слухи о его отставке ходили с июля прошлого года.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить