|Тиллерсон в последней речи предупредил о "тревожном поведении" России
|14.03.2018 18:34
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Уволенный накануне с должности госсекретаря Рекс предупредил о "тревожном поведение и действиях со стороны российского правительства".
Об этом он сказал, выступая перед журналистами с прощальной речью, передает со ссылкой на .
"Много работы остается по реагированию на тревожное поведение и действия со стороны российского правительства... Россия должна тщательно оценить, соответствуют ли ее действия интересам русского народа и мира. Продолжение их нынешней политики, вероятно, приведет к большей изоляции. Никто в этом не заинтересован", - сказал .
14 марта президент Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря. На его место назначили директора Майка Помпео.
возглавлял Госдепартамент с 20 января 2017 года. Слухи о его отставке ходили с июля прошлого года.