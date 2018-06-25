В назвали "одиозной и опасной" резолюцию Генассамблеи с требованием вывести российские войска из Приднестровья.

В самом руководстве Республики Молдова нет единства в рамках такой резолюции, как это следует из специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года, передает со ссылкой на .

"22 июня Генеральная ассамблея приняла брошен молдавской стороной провокационный проект резолюции" Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова ". Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не считали возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, или воздержались ", - заявили в .

При этом подчеркивается, что в 1992 году "благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования".

"И по этот день российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать непрочный прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - говорится в документе.

"В связи с этим рассматриваем эту инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки накануне предстоящих парламентских выборов", - говорится в комментарии.

Председатель Себастьян Курц поддерживает предоставление Приднестровью особого статуса.

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