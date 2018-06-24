США выходят из Совета ООН по правам человека. По данным Bloomberg, об этом в 17.00 по местному времени (в полночь по израильскому) сообщат глава Госдепа Майк Помпео и постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли.

Решение о выходе из совета вполне ожидаемое. Вашингтон часто критиковал этот орган ООН за предвзятое отношение к Израилю. В частности, Хейли заявляла о его "неустанной и патологической кампании" против еврейского государства, и даже назвала "глупой и недостойной" организацией после того, как в марте СПЧ принял пять антиизраильских резолюций.

Также представитель США Паула Шрифер заявляла, что ее страна обеспокоена "предвзятостью, подрывающей переговорный процесс" между Израилем и Палестинской автономией. Она также выразила недовольство тем, что Совет слишком много времени уделяет ситуации в Израиле и игнорирует другие страны, где происходит вопиющее нарушение прав человека.

А вице-президент США Май Пенс говорил, что эта организация "не заслуживает своего имени".

Совет, в свою очередь, критикует США за жесткую иммиграционную политику, которую ведет власть нынешнего президента.