|Савченко анонсировала возвращение в Украину
|14.03.2018 18:39
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Савченко собирается прийти в киевский главк СБУ 15 мартаДепутат Верховной Рады Надежда Савченко анонсировала возвращение в Украину.
Фото: strana.ua
На Facebook-странице Савченко говорится, что в четверг в 10:30 она собирается дать брифинг для прессы по адресу Аскольдов переулок, 3-А. Там расположено Главное управление СБУ в Киеве, следователь которого вызвал ее для допроса.
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.
Сегодня г енпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ, он будет вынужден подать в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.