Савченко собирается прийти в киевский главк СБУ 15 марта

На Facebook-странице Савченко говорится, что в четверг в 10:30 она собирается дать брифинг для прессы по адресу Аскольдов переулок, 3-А. Там расположено Главное управление СБУ в Киеве, следователь которого вызвал ее для допроса.

Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.