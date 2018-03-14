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Савченко анонсировала возвращение в Украину
14.03.2018 18:39
Савченко анонсировала возвращение в Украину
Савченко собирается прийти в киевский главк СБУ 15 марта
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко анонсировала возвращение в Украину.
Савченко анонсировала возвращение в Украину Фото: strana.ua

На Facebook-странице Савченко говорится, что в четверг в 10:30 она собирается дать брифинг для прессы по адресу Аскольдов переулок, 3-А. Там расположено Главное управление СБУ в Киеве, следователь которого вызвал ее для допроса.

Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.

Сегодня г енпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ, он будет вынужден подать в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

  • Савченко требует лично вручить ей повестку на допрос по "делу Рубана"
  • Повестки Савченко передали в аппарат Совета, - СБУ

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