Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время дебатов в эфире телеканала "Россия 1" 14 марта расплакалась и покинула студию. Она заявила, что присутствующие в студии политики перебивают только ее и ведут себя неуважительно. "Пожалуйста, придите и проголосуйте против этих людей, против этого цирка", – призвала она телезрителей. По словам Собчак, другие кандидаты борются с ней, а не с действующим президентом России Владимиром Путиным. "Я буду жаловаться в ЦИК! Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла", – заявила Собчак. Она добавила, что ее постоянно оскорбляет кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Ведущий дебатов Владимир Соловьев, в свою очередь, заявил, что никак не может повлиять на ситуацию, так как ведущий не может перебивать кандидатов. Он также назвал поведение других кандидатов в отношении Собчак "коллективной травлей". В результате она заплакала и вышла из студии, а Соловьев попросил ЦИК дать ему влиять "на этот процесс". | Собчак: Пожалуйста, придите и проголосуйте против этих людей, против этого цирка Фото: Павел Николаевич Грудинин / YouTube 28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а Жириновский оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Президентские выборы в России пройдут 18 марта.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года, действующего президента Владимира Путина на выборах готов поддержать 61% россиян. Далее следует Жириновский (его поддерживают 8% респондентов в целом и 10% из тех, кто готов голосовать).Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина".видео Видео: Павел Николаевич Грудинин / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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