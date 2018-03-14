Полиция Германии провела задержание неизвестного мужчины около здания немецкого парламента в момент, когда из него выходила канцлер Ангела Меркель, пишет Die Welt .

Происшествие случилось сразу после того, как члены Бундестага проголосовали за кандидатуру Меркель на посту федерального канцлера Германии.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать неизвестного, который громко кричал не на немецком языке. Полицейские прижали мужчину к земле тогда, когда новоизбранный канцлер садилась в машину для отъезда к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

В текущее время устанавливаются причины инцидента.

Как сообщал svodka.net.uа, 14 марта, Ангела Меркель была избрана на четвертый срок в качестве канцлера Германии. Кандидатуру Меркель поддержали 364 депутата бундестага. Против назначения выступили 315 парламентариев, еще 9 - воздержались.

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