Погода, Новости, загрузка...
МИД подготовило предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией
14.03.2018 18:47
МИД подготовило предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией
Сейчас решение за Порошенко
Министрество иностранных дел подготовило предложения для президента по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
МИД подготовило предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией Петр Порошенко и Павел Климкин. Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета ВР по иностранным делам, передает нардеп от БПП Светлана Залищук на странице в Facebook.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства", - написала Залищук.

Напомним, что в 2016 году группа депутатов Верховной Рады Украины предлагала правительству прекратить участие Киева в органах СНГ.

  • Посольство России в Лондоне назвал высылку дипломатов неприемлемым шагом
  • Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить