Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что внесет в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко в случае ее завтрашней неявки на допрос в СБУ. Как передает УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

«Если завтра с 11.00 до 12.00 Надежда Савченко не прибудет на допрос к следователю с объяснениями, которые, вероятно, дадут другую картину, тогда я вынужден буду сделать такой шаг. Я понимаю, что она находится за границей. Тем не менее, современные транспортные средства позволяют прибыть завтра на допрос по очень важному для всей стране делу», — заявил он.

«Еще раз повторяю: если завтра она не прибудет к следователю, я вынужден буду внести представление, в тексте которого вы все поймете… представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте», — сказал генпрокурор.

По словам генпрокурора, без решения ВР на снятие неприкосновенности с народного депутата правоохранительные органы «сильно связаны» в своих действиях.

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«Мы сообщили надлежащим законом способом народного депутата, со всем уважением относясь к заграничной командировке действующего народного депутата Савченко, хотя она и не является членом официальной делегации в Европарламенте. В то же время государственный интерес диктует нам настоятельную просьбу ей прибыть на допрос», — сказал Луценко. По его словам, сегодня Савченко на допрос в СБУ не прибыла, «как и не прибыла на заседание Европарламента, которое она вчера посещала.

По ориентировочным данным, она находится в Испании». Вместе с тем, Луценко добавил, что на сегодняшний день существуют сотни часов записей по делу Рубана.

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