Как написала в Facebook нардеп от БПП Светлана Залищук, об этом заявил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета парламента по иностранным делам.

«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства», — написала она.

В Украине предложения денонсировать указанный договор звучали во время подготовки законопроекта о реинтеграции Донбасса. Противники такого шага подчеркивали, что договор предоставляет Украине сильную позицию в международных судах.

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