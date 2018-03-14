От газоснабжения отключены котельные по улицам Мира, Родимцева, Рабочей, Андрея Матвиенко, Шатило, а также центральная котельная Фото: fluger.kr.ua "Сегодня работники ОАО "Кировоградгаз" начали перекрывать подачу голубого топлива на котельные теплогенерирующего предприятия ГП "Кировоградтепло "ООО" ЦНТИ УНГА". Это предприятие, которое отапливает две трети Кропивницкого. Отключение котельных создает угрозу, что жилые дома, детские сады, школы, учреждения здравоохранения останутся без тепла. Требуем от руководства Генпрокуратуры, МВД и СБУ немедленно дать правовую оценку действиям руководства ОАО "Кировоградгаз", – сказано в заявлении.Если в действиях руководства компании найдут состав преступления, то необходимо немедленно открыть уголовное производство и провести публичное расследование, заявили авторы обращения."Требуем от премьер-министра провести тщательную служебную проверку действий по отключению от газоснабжения объектов социальной инфраструктуры. По состоянию на 11.00 от газоснабжения отключены котельные по улицам Мира, Родимцева, Рабочей, Андрея Матвиенко, Шатило и центральную котельную. Кропивницкий на грани катастрофы – олигархи устроили городу ледниковый период", – пишут партийцы.Причину для отключения, которую назвали в "Кировоградгазе", "Наш край" назвал надуманной."Будто бы есть долги теплогенерирующих предприятий перед газораспределительной компанией. По нашей информации, эти долги являются текущими. Предприятие за ними рассчитывается по мере поступления средств государственной субвенции на жилищные субсидии и льготы и оплаты услуг за тепло", – говорится в заявлении.Верховную Раду в партии призвали в связи с этим немедленно рассмотреть законопроект №7408, который предотвращает отключение объектов социальной инфраструктуры и их поставщиков тепла от газа.В ноябре прошлого года "Кировоградгаз" уже перекрывал поставки газа семи котельным города, без отопления тогда остались жилые дома, две школы и три детских сада, напомнили авторы обращения.В местном горсовете "Наш край" представляют семь депутатов, это вторая по численности часть после Блока Петра Порошенко.Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям дала сегодня срок "Кировоградгазу" до 14.00, чторбы восстановить устойчивое газоснабжение всех котельных города, сообщал сайт городского совета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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