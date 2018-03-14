Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым, пишет РБК-Украина .

Стоит отметить, что глава российского государства намерен в рамках визита посетить Симферополь, Севастополь и Крымский мост.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал международное общество отреагировать на "избирательный фарс" , который Российская Федерация организовывает в аннексированном Крыму. В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей аннексированного Крыма не идти на выборы президента России и не оказывать помощь в их организации .

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта.

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