Воздушную гавань хочет построить Ярославский

На своей странице в Facebook Филатов поделился ссылкой на новость о том, что бизнесмен Александр Ярославский в рамках частно-государственного партнерства построит международный аэропорт в Днепре.

"Скажу сразу: "Да, это правда". Да, я работаю. Так, новый аэропорт будет. И, да, огромное спасибо Петру Алексеевичу [Порошенко]. У него на контроле" , - написал Филатов.

Утверждается, что Александр Ярославский достиг договоренности с местными властями, в частности с мэром города Борисом Филатовым, а также обсудил перспективы реализации проекта с Игорем Коломойским, бенефициаром компании "Днеправиа".

Терминал нынешнего международного аэропорта "Днепропетровск" находится в собственности компании "Днеправиа", а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. Будет ли новый аэропорт построен в этой ВПП, пока неясно.