Австрия инвестировала $1,3 млрд в экономику Украины в 2017 году

Австрия в 2017 году инвестировала в экономику Украины более $1,3 млрд.

"В прошлом году Австрия инвестировала в экономику Украины $1,344,5 млн, что составляет 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван дер Белленом.

В ходе встречи В.Гройсман подчеркнул, что европейская интеграция - необратимый внешнеполитический выбор Украины, именно следовательно Киев рассчитывает на дальнейшую активизацию диалога по широкому спектру вопросов, учитывая председательство Австрии в ЕС во второй половине текущего года.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации на Донбассе. "Аннексия Крыма и оккупация востока - противозаконная. Это яркое нарушение международного права. Россия имеет чувство, что это все останется без наказания. Но мы должны предотвратить существование такого мнения", - цитирует президента Австрии пресс-служба Кабмина.

Как сообщалось, А. ван дер Беллен констатирует высокий интерес австрийских инвесторов к Украине и подчеркивает необходимость усиления борьбы с коррупцией.