Иногда кажется, что если матерому чиновнику подарить кота, он не будет приучать животное к лотку. Просто в письменном виде издаст приказ, который запрещают коту ср@ть. Совсем. Без права обжалования по инстанции. И все – для чиновника проблема решена. Я раньше так про отечественных руководителей разного уровня шутил, но польские депутаты и президент уверенно отобрали золотую медаль у украинских коллег. То есть мы уже не первые по глупому вмешательству государства в дела бизнеса. Главное, не увлекаться этой гонкой.

Итак, в Польше приняли новый закон, который запрещает работу магазинов по воскресеньям. Для отказавшихся от такого графика – штраф до 100 тысяч евро. Я как раз был в Кракове и в полной мере ощутил на себе все «прелести» этого новшества. В течение часа бродили по центру города, в поисках еды. Закон, конечно, не совсем «драконовский», там масса исключений. Можно торговать маленькому магазинчику, если торгует хозяин, а не наемный сотрудник. Билеты на проезд, азартные игры, магазинчики на заправках. Да, еще действует отсрочка до 2020 года – а пока можно открыть магазин в первое и последнее воскресенье месяца. Понятно, что для бизнеса этот запрет однозначный минус. Сокращается количество рабочего времени, то есть часть сотрудников станет лишними. И простаивающий без магазинов в воскресенье торговый центр, это еще и минус в количестве посетителей кафе и прочих сопутствующих направлений. То есть меньше налогов, меньше зарплат, зато больше пособий безработным. Ну да, Господь с ними – Германия (проекты ЕС) в польскую инфраструктуру вкладывают такие деньги, что некоторые потери пережить можно. Главное, какой урок из этого может извлечь Украина.

Все очень просто – неудобные законы для бизнеса принимают соседи. Значит, если мы используем эту возможность, то есть сделаем работу в Украине проще и удобнее, реальные инвестиции пойдут к нам. Вместе с рабочими кое-где, налогами и взносами в Пенсионный фонд. Для этого надо действовать в противоположном направлении. Отменять запреты, сокращать количество контролеров и давать больше свободы. Тут просто до примитива – чем меньше запретов, тем больше бизнеса. С поправкой на размер налогов, естественно. Снижение количества запретов автоматически снижает количество контролеров за исполнением этих самых запретов, и коррупция умирает без борьбы – теряя поле для прокорма. И если действовать совершенно – громадный эффект будет в течение нескольких лет.

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Пример – открытие бизнеса. Хочешь построить магазин? Купи кусок земли у владельца (частник или тергромада), строй и открывай. Все – больше никто тебе не нужен, только участок и строители. Хочешь торговать там алкоголем? Сходи, купи лицензию и все – вопрос закрыт. Вместо магазина можешь построить бар, парикмахерскую, да что угодно – тот же принцип. Купил участок и построил что захотел. Казино хочешь открыть? Без проблем. Идиотский, простите за резкость, запрет премьера Тимошенко давно пора отменить. Приграничные Львов, Ужгород или Черновцы на игровом туризме разбогатеют вдвое. Хочешь вино делать? Купи участок, посади виноград и вуаля – делай. Нет запретов, нет инспекций, нет контролеров, согласований, горы бумаг и откатов за положительное решение вопроса. Вот так можно сделать настоящий рывок в экономике, с помощью тотального очищения «игрового поля».

Да, есть еще пара якорей. Гарантии для частной собственности. Это сумма из честных судов и монополии государства на насилие. Секрет развития бизнеса и соответственно экономики прост – помощь государства нужна в редких случаях. Главное – не мешать. От слова совсем. А государство включает админресурс исключительно для защиты внутреннего рынка и продвижения нашего товара (не сырья) на внешние. Все, вот такое простое решение. От которого взвоют чиновники и. А иностранные партнеры поругаются немного (импортировать товар, а вывозить сырье им выгодно), но быстро придут к выводу, что развивать производство в Украине выгоднее, чем у себя. И просто будут строить его здесь.

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