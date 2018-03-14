В Днепре на улице Березинской при задержании грабителей произошла жуткая авария, которая закончилась стрельбой, передает со ссылкой на .

Свидетели говорят, что события развивались в течение нескольких минут. По дороге летела , которая на полной скорости ударила Daewoo, а затем по очереди задела и маршрутку, в которой было полно пассажиров. Водитель Daewoo в этом погиб, говорилось в ТСН.

Как рассказал водитель маршрутки Сергей Охотник, через несколько секунд на месте трагедии появились полицейские и начали стрелять в воздух.

"Когда началась стрельба - люди попадали на пол. Может, выстрелов пять было", - рассказал он.

Очевидцы увидели четырех мужчин с , которые пытались убегать, но их задержали правоохранители.

В полиции говорят, что это были подозреваемые в серии ограблений, за которыми давно наблюдали и планировали схватить с поличным. Однако бандиты почувствовали опасность и бросились убегать.

"Задержанные - это трое мужчин, причастных к совершению ряда краж из автомобилей", - пояснила пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская.

В машине подозреваемых при обыске нашли оружие. Теперь все задержанные фигурируют сразу в нескольких делах, в частности относительно ограбления и совершение аварии, которая привела к гибели человека.

В водитель пытался скрыться с места после того как сбил человека. Свидетелем происшествия был другой водитель, который начал преследовать правонарушителя и сообщил об этом полиции. Впоследствии к погоне присоединилась и машина патрульной полиции. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил убегать. В ходе погони правонарушитель заехал на территорию Департамента патрульной полиции, проломив при этом шлагбаум на въезде. Даже после этого водитель пытался скрыться, но уже через несколько минут был задержан патрульными.

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