Актриса и кинопродюсер австралийского происхождения Марго Робби получила предложение принять участие в съемках фильма режиссера Квентина Тарантино под названием "Однажды в Голливуде", пишет Deadline .

В соответствии с информацией издания, девушке предложили роль супруги режиссера Романа Полански, которую убили последователи группировки Чарльза Мэнсона. В текущее время создатели картины ведут переговоры о возможном участии артистки в картине.

В том случае, если Марго согласится на съемки, она примет участие в съемках вместе с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом, которые уже согласились сыграть в картине Тарантино.

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