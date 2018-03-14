|В Германии уличные распределительные щиты превратят в зарядки для электромобилей
|14.03.2018 19:10
|
Deutsche Telekom, крупная европейская телекоммуникационная компания, базирующаяся в Германии, проведет реконструкцию распределительных щитов по всей своей сети, чтобы превратить их в новые точки для подзарядки электромобилей.
Распределительные щиты станут новыми составляющими инфраструктуры для электрокаров, 500 из которых будут пунктами быстрой зарядки, информирует svodka.net.
Остальные 11 500 распредщитов будут зарядными установками 2 уровня. То есть, чтобы проехать 80 миль (128 км), батарею электрокара придется заряжать 3,5 часа. Быстрые же зарядки за полчаса могут зарядить батарею, независимо от ее запаса хода, на 80%.
На сегодня в Германии уже есть около 10 800 общественных зарядных станций. 12 00 новых пунктов подзарядки электрокаров Telekom планируют запустить к 2020 году.
У компании уже есть два прототипа новых распределительных щитов с функцией зарядки. Их установку планируют начать этим летом.
Читайте: Какие электромобили регистрируют в Украине
По состоянию на конец сентября 2017, в Германии было продано почти 40 000 подключаемых электрокаров. Что почти на 106% больше, чем было продано на тот же период предыдущего года. Германия является 4м по размеру рынком электромобилей в мире – после Китая, США и Норвегии.
В северных странах Европы все больше распространяется использование уже существующей в городах инфраструктуры электроснабжения и центрального отопления для создания зарядных станций для электрокаров.
Так, все чаще зарядки встраивают в фонарные столбы, особенно это характерно для Лондона. В Австрии, например, превращают в точки зарядки электромобилей общественные телефонные будки.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/