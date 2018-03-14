|В России опять жестко опозорились, а СМИ подхватили фейк
|14.03.2018 19:17
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Российский телеграм-канал не только дал неправильный перевод тезиса, но и приписал авторство британскому премьеру. Фейк подхватили российские СМИ.
Сегодняшнее заседание британского парламента спровоцировало
осторожный скандал в России. Впрочем, основная вина за данный
случай легла на телеграм-канал «Незыгарь» и спикера Министерства
иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову, которая, не
разобравшись в вопросе, поспешила очень жестко отреагировать на
якобы «попрание профессиональной чести» своего шефа.
«Теперь Мэй должна будет ответить на вопросы парламентариев. Ее спрашивают о том, какие меры она приняла, с кем в России разговаривала о сложившейся ситуации. «Я не понял ни слова из того, что сказал министр иностранных дел, но он не достоин своего поста», — говорит выступающий. Судя по реакции Мэй, она не согласна с ним».
Просто «выступающим» издание почему-то назвало лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина. Причем говорил он о главе британского (а отнюдь не российского) МИД Борисе Джонсоне, которого и назвал недостойным своего офиса.
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Далее телеграм-канал «Незыгарь» переврал непонятное сообщение РБК и выдал:
«Мэй: министр иностранных дел России не достоин своего поста».
Это слова Корбина, а не Мэй. Это слова про Джонсона, а не про Лаврова. Но бурная реакция последовала тут же. В частности, российская журналистка Маргарита Симоньян написала: «‘Министр иностранных дел России не достоин своего поста’ — Мэй. Министр им давно ответил, помнится. Ху ар ю ту факинг лекча ми».
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Позднее Захарова отредактировала свой пост, но к тому времени его уже успели подхватить большинство российских СМИ. Так, ТАСС и десятки СМИ дали новости с заголовками типа: «Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ».