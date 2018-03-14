Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую для допроса с 12 марта вызывает Служба безопасности Украины, на 15 марта анонсировала брифинг в Киеве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Генпрокурор Луценко сегодня заявил, что Савченко находится в Испании Фото: ЕРА "15 марта 2018 года в 10.30 состоится брифинг председателя "Общественно-политической платформы Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко. Адрес проведения: город Киев, Аскольдов переулок, 3а", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1553913814705913 СБУ передала в аппарат Верховной Рады повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила, что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с 12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европарламент в Страсбурге.12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. При этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия отметил, что глава парламента не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили, что ждут Савченко на допрос 15 марта.Сегодня Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос будет требовать снятия с нее неприкосновенности. Он добавил, что нардеп находится в Испании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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