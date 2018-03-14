Спикер Сейма Польши Марек Кухцинский считает, что сейчас в Польше работает до 2 млн украинцев.

"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше - до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", - заявил он во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув, передает со ссылкой на .

"Если сравнить с ситуацией в Германии, мы не имеем таких проблем с рабочими, и это наполняет нас гордостью. Мы способны сотрудничать, ведь мы очень похожи", - добавил Кухцинский.

21 февраля по всей Польше Пограничная служба республики проводила проверки предприятий на предмет нелегального трудоустройства иностранцев. При этом чаще только жертвами нечестных работодателей были граждане Украины.

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