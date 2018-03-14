|Бизнесмен Ярославский будет строить международный аэропорт в Днепре
|14.03.2018 19:25
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В Днепре есть аэропорт, отрытый в 1943 году, который требует модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.Ярославский уже реализовал проект нового аэропорта в Харькове в рамках подготовки к Евро-2012. Международный аэропорт "Харьков" был перестроен в формате равнодолевого частно-государственного партнерства. Бизнесмен вложил в реконструкцию аэропорта $107 млн.Группа DCH инвестирует в Украине в финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство, добычу полезных ископаемых, отельный бизнес.
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