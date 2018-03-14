В Днепре будет при участии украинского бизнесмена Александра Ярославского будет построен новый международный аэропорт, сообщил городской голова Борис Филатов. Ярославский может стать инвестором в аэропорт в Днепре Фото: DCH Сообщается, что Ярославский уже достиг договоренности с местной властью и обсудил перспективы реализации проекта с бенефициаром компании "Днеправиа" Игорем Коломойским.Городской голова Днепра Борис Филатов в своем Facebook подтвердил факт переговоров с Ярославским. "Скажу сразу: "Да, это правда". Да, я занимаюсь. Да, новый аэропорт будет. И, да, огромная благодарность Петру Алексеевичу (президент Украины Петр Порошенко. – ). У него на контроле", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1659025370846020&id=100002157183088 В Днепре есть аэропорт, отрытый в 1943 году, который требует модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.Ярославский уже реализовал проект нового аэропорта в Харькове в рамках подготовки к Евро-2012. Международный аэропорт "Харьков" был перестроен в формате равнодолевого частно-государственного партнерства. Бизнесмен вложил в реконструкцию аэропорта $107 млн.Группа DCH инвестирует в Украине в финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство, добычу полезных ископаемых, отельный бизнес. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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