Погода, Новости, загрузка...
МИД Великобритании предупреждает граждан о рисках поездок в Россию
14.03.2018 19:27
МИД Великобритании предупреждает граждан о рисках поездок в Россию
МИД рекомендует британцам проявлять бдительность в РФ
МИД Великобритании обновил рекомендации для граждан о возможных рисках во время поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами.
МИД Великобритании предупреждает граждан о рисках поездок в Россию Фото: reuters.com

"Из-за усиления политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможности антибританских настроений или проявлении агрессии в это время", - говорится в сообщении на сайте   МИД.

МИД рекомендует британцам проявлять бдительность в РФ, избегать любых протестов или демонстраций и не публиковать публичные комментарии о политических событиях.

"В то время как британское посольство в Москве не осведомлено о каких-либо повышенных трудностях для британцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за политикой безопасности и следить за рекомендациями", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 23 российские дипломаты должны в течение недели покинуть Великобританию.

Добавим, что премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании готово применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

  • МИД Великобритании вызвало российского посла
  • Отравление Скрипаля: Великобритания безотлагательно созывает Совбез ООН
  • Отравление Скрипаля: Мэй готовится объявить о ряде мер против России

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить