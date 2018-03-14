Великобритания подтвердила применение военного нервно-паралитического вещества такого типа, который был разработан в России, и сообщила союзникам о высокой вероятности того, что ответственна за это Россия

В НАТО выразили глубокую обеспокоенность в связи с первым в истории Альянса применением на территории союзника боевого нервно-паралитического вещества. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Североатлантического совета в связи с отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании, передает »Укринформ«.

«Великобритания подтвердила применение военного нервно-паралитического вещества такого типа, который был разработан в России, и сообщила союзникам о высокой вероятности того, что ответственна за это Россия», – сказано в сообщении.

«Союзники выражают глубокую обеспокоенность в связи с первым применением нервно-паралитического вещества на территории Альянса с момента основания НАТО», – отметил Североатлантический совет.

Союзники выразили солидарность с Британией, предложили поддержку в проведении расследования и призвали РФ ответить на вопрос Лондона.

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