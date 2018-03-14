"Укроборонпром" испытал крупнокалиберные снаряды собственного производства
14.03.2018 19:33
Осколочно-фугасные снаряды калибра 152 мм, которые создали
предприятия госконцерна "Укроборонпром", будут использоваться для
стрельбы из орудия "Гиацинт". | В "Укроборонпроме" показали
стрельбу из "Гиацинта" Фото: ukroboronprom.com.ua Испытания
боеприпасов успешно провела на полигоне в Черниговской области
государственная акционерная холдинговая компания "Артем", входящая
в состав "Укроборонпрома". Стрельба велась из крупнокалиберного
орудия "Гиацинт", для которого боеприпасы и создавались.Генеральный
директор ГК Павел Букин отметил, что в производстве нового
осколочно-фугасного снаряда, рассчитанного для уничтожения живой
силы, огневых средств и объектов противника, задействовали не
только компанию "Артем", но и другие предприятия
"Укроборонпрома"."Это важный шаг, который повышает боеспособность
украинской армии", – отметил Букин.Серийное производство
снарядов начнется после серии испытаний под контролем
представителей Министерства обороны Украины.21 февраля президент
Украины Петр Порошенко заявил, что приоритетом в работе
"Укроборонпрома" должно стать вооружение.видео Видео: Державний концерн