На Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб Режим перемирия продолжается в зоне АТО с 5 марта Штаб украинской военной операции на Донбассе заявляет, что с начала суток 14 марта и до 18:00 был соблюден режим перемирия на линии разграничения сторон вооруженного конфликта. Фото: reuters "Украинские военнослужащие, то выполняют задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня", - рассказали в штабе АТО . В группировках "ДНР" и "ЛНР" также не информируют о боевых действиях 14 марта. Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале. В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ. В Украине с начала АТО погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, - Аваков

АТО: 4 обстрелы, боевики применили минометы и пулеметы

Боевики стреляли из минометов и пулеметов: один воин ​​травмирован, - штаб Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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