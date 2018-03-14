В Польше в очередной раз призвали Украину к решению исторических споров

Об этом заявил в среду вице-маршал Сейма, председатель фракции правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) в Сейме Рышард Терлецкий в комментарии корреспонденту " Укринформа " в кулуарах форума "Европа-Украина" в польском Ряшеве.

"Даже если это совершено руками украинцев, поляков или венгров, ведь совсем недавно мы имели совершенно чудный польско-венгерский случай в Украине (участие польских националистов в поджоге офиса венгерского меньшинства в Ужгороде - ред.), который не имел никакого смысла, то несмотря на то, кто был исполнителем, известно, кто был заказчиком - Россия. Мы должны это осознавать и делать все возможное, чтобы таких инцидентов не было" , - заявил Терлецкий.

По его мнению, чтобы мешать попыткам извне испортить двусторонние отношения, Польша и Украина должны стремиться к решению исторических споров, а также обращать внимание своих силовых структур на необходимость предотвращения таких провокаций, которые могут становиться все больше.

"Мы надеемся, что украинская власть сможет эффективно мешать такого рода инцидентам", - отметил вице-маршал Сейма.

По его словам, обе страны также должны концентрировать внимание на положительных аспектах развития - экономическом, туристическом сотрудничестве, поддержке Украины на международной арене ради дальнейшего приближения Киева в европейские структуры.