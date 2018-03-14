Сегодня Украина отмечает День добровольца Вооруженных сил.

«14 марта — день, когда Украина вспоминает патриотов, которые с первых дней боевых действий на востоке Украины защитили страну от агрессора. Благодарен всем воинам-добровольцам за стойкость, мужество и самопожертвование в борьбе с врагом», — отметил министр обороны Украины Степан Полторак, информирует svodka.net.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, в Украине с начала проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения. Об этом сообщил министр внутренних дел на странице в Facebook.

Еще 799 добровольцев, по данным Авакова, были ранены.

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