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Мэй заявила, что Великобритания рассчитывает на альтернативу российскому газу
14.03.2018 19:51
Мэй заявила, что Великобритания рассчитывает на альтернативу российскому газу
Великобритания получила в этом году поставки сжиженного природного газа из России
Британия ищет другие страны для поставок газа в рамках мероприятий, введенных Лондоном в отношении РФ после отравления бывшего двойного агента России на британской земле.
Мэй заявила, что Великобритания рассчитывает на альтернативу российскому газу Фото: ukrinform.com

Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, пишет Reuters.

"Когда мы рассчитываем на наши поставки газа, то мы действительно рассчитываем на другие страны", - сказала Мэй.

Как известно, Великобритания получила в этом году поставки сжиженного природного газа из России, и в целом, Европа получает треть своего газа из России.

"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", - сказала Мэй, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, правительство Великобритании готово применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением  бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.

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