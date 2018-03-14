|Мэй заявила, что Великобритания рассчитывает на альтернативу российскому газу
|14.03.2018 19:51
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Великобритания получила в этом году поставки сжиженного природного газа из РоссииБритания ищет другие страны для поставок газа в рамках мероприятий, введенных Лондоном в отношении РФ после отравления бывшего двойного агента России на британской земле.
Фото: ukrinform.com
Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, пишет Reuters.
"Когда мы рассчитываем на наши поставки газа, то мы действительно рассчитываем на другие страны", - сказала Мэй.
Как известно, Великобритания получила в этом году поставки сжиженного природного газа из России, и в целом, Европа получает треть своего газа из России.
"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", - сказала Мэй, отвечая на вопросы депутатов.
Напомним, правительство Великобритании готово применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.
Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.