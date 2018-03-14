Великобритания получила в этом году поставки сжиженного природного газа из России

Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, пишет Reuters .

"Когда мы рассчитываем на наши поставки газа, то мы действительно рассчитываем на другие страны" , - сказала Мэй.

Как известно, Великобритания получила в этом году поставки сжиженного природного газа из России, и в целом, Европа получает треть своего газа из России.

"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности" , - сказала Мэй, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, правительство Великобритании готово применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.