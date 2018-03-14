Рубль, российские акции и гособлигации подешели на торгах в среду на фоне заявлений британского премьера Терезы Мэй, которая объявила о высылке из Лондона российских дипломатов и прекращении всех контактов с Москвой на высшем политическом уровне.

За время выступления Мэй в парламенте, в ходе которого она обвинила Россию в нарушении конвенции о запрещении химического оружия и его использовании для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, курс доллара на Московской бирже подскочил на 46 копеек — до максимальной с 5 марта отметки 57,2050 рубля, информирует svodka.net.

К евро рубль растерял весь показанный в первой половине торгов рост: европейская валюта подорожала на 36 копеек за 2 часа, до 70,74 рубля.

Индекс МосБиржи просел на 1,17%, а РТС — на 1,78%.

На опасениях дальнейшей деградации отношений с Западом и новых санкций из Лондона инвесторы продают акции госкомпаний, говорит главный трейдер «Ренессанс Капитала» Александр Орехов.

Гонку вниз между «голубых фишек», которая началась с первых же минут торгов и усилилась к концу дня, возглавил Сбербанк, бумаги которого обвалились на 4,18%.

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Капитализация крупнейшего госбанка, который наполовину принадлежит ЦБ и у которого в Великобритании работает филиал с капиталом почти 40 млн фунтов, сократилась на 262 млрд рублей.

Акции ВТБ рухнули на 4,05% «Газпром» подешевел на 2,77%, «Транснефть» — на 2,48%, «Роснефть» — на 0,53%.

В дополнение к дипломатическим мерам Великобритания намерена приступить к заморозке российских государственных активов, если получит доказательства, что они могут использоваться во вред подданным Соединенного королевства, сообщила Мэй.

«О том, насколько сильны и эффективны будут британские меры, можно спорить. Но итоговый эффект может быть только отрицательным, и это сомнений не вызывает», — сказал Bloomberg трейдер Investec Bank Plc по развивающимся рынкам в Лондоне Джулиан Риммер.

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Инвесторов беспокоит не столько сами объявленные Мэй шаги, сколько то, что за ними может последовать расширение санкций против России, говорит старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук: Минфин США отказался от идеи санкционного режима для вложений в российский госдолг, ссылаясь на то, что для этого нужна поддержка европейских партнеров, которую, по крайней мере из Лондона, получить будет проще.

Наиболее ликвидные долговые бумаги российского правительства упали в среду: ОФЗ 26207 — самый знаменитый между нерезидентов выпуск — подешевел на 0,13% — до 108,25% от номинала с ростом доходности до 7,01% годовых.

Индекс цен госбумаг RGBI просел на 0,06 пункта — до минимальной с начала недели отметки в 144,68 пункта.

Давление ощущается практически во всех секторах российского рынка, вслед за акциями, рублем и ОФЗ дешевеют суверенные еврооблигации, указывает управляющая портфелем Металлинвестбанка Юлияна Унесихина. Цена евробондов с погашением в июне 2047 года упала 61 б.п. — до 100,764% от номинала, минимальной отметки с 27 сентября, а доходность выросла на 3,5 б. п., до 5,192%.

«Если ранее наши бумаги двигались вместе со всеми emerging markets, причем динамика российских евробондов была более сдержанной, то сегодня мы наблюдаем заметное падение отечественных еврооблигаций. Активность торгов заметно возросла, что говорит о реальных продажах», — констатирует Унесихина.

От охлаждения отношений пострадает российский бизнес, предупреждает глава операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: «Аэрлофлоту», вероятно, придется сократить число рейсов, поскольку из-за проблем с визами сократится поток туристов и студентов.

В зоне риска также «Роснефть» и «Газпром». Они имеют международные проекты, и не исключено, что Британия будет оказывать влияние на их зарубежных партнеров, говорит Ващенко.

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