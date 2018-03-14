Вероятно речь идет про Александра Пономарева и Дениса Дзензерского

"Учитывая высокую степень готовности материалов, могу сказать, что мы на финальной стадии подготовки представления по делу одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности в стенах Верховной Рады" , - сказал Луценко, передает "Интерфакс-Украина" .

Генпрокурор не уточнил имя народного депутата. Вероятно речь идет про д епутата Верховной Рады Александра Пономарева (фракция "Воля народа"), который в кулуарах парламента отобрал телефоны у двух журналистов .

Также Луценко заявил: "В пятницу у меня состоится совещание с коллегами из НАБУ и САП, которые, вероятно, будут подавать мне на подпись материалы по незаконному обогащению одного из народных депутатов" .

По информации "Интрефакс-Украина", речь идет про депутата Дениса Дзензерского, у которого, по данным НАПК, есть не указанные в декларации долговые обязательства.

"Мой приход в Верховную Раду, боюсь, будет еще не раз. В течение ближайших месяцев и традиционно подчеркну, что речь идет о борьбе с парламентом... а очистка его от людей, которые, вероятно, нарушили закон", - добавил Луценко.