|ГПУ готовит представление на снятие неприкосновенности еще на двух нардепов
|14.03.2018 19:59
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Вероятно речь идет про Александра Пономарева и Дениса ДзензерскогоГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в ближайшее время будут представлены минимум два представления на снятие депутатской неприкосновенности для привлечения к ответственности парламентариев.
Фото: з соціальних мереж
"Учитывая высокую степень готовности материалов, могу сказать, что мы на финальной стадии подготовки представления по делу одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", - сказал Луценко, передает "Интерфакс-Украина".
Генпрокурор не уточнил имя народного депутата. Вероятно речь идет про депутата Верховной Рады Александра Пономарева (фракция "Воля народа"), который в кулуарах парламента отобрал телефоны у двух журналистов.
Также Луценко заявил: "В пятницу у меня состоится совещание с коллегами из НАБУ и САП, которые, вероятно, будут подавать мне на подпись материалы по незаконному обогащению одного из народных депутатов".
По информации "Интрефакс-Украина", речь идет про депутата Дениса Дзензерского, у которого, по данным НАПК, есть не указанные в декларации долговые обязательства.
"Мой приход в Верховную Раду, боюсь, будет еще не раз. В течение ближайших месяцев и традиционно подчеркну, что речь идет о борьбе с парламентом... а очистка его от людей, которые, вероятно, нарушили закон", - добавил Луценко.
Напомним, что Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ признал законными представление генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.