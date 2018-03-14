Строители из Российской Федерации планируют завершить работы по строительству автомобильной части Керченского моста в Крым "после 9 мая". Такую дату назвал руководитель компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг президенту России Владимиру Путину во время посещения им моста, передает Интерфакс .

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли воспользоваться... Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока", - выразил свои пожелания Путин.

Он отметил, что проект Крымского моста пытались несколько раз реализовать в течение только ХХ века, однако получилось это только у российских экспертов и только сейчас.

Стоит добавить, что согласно графику, автомобильную часть моста планировали сдать в декабре 2018 года.

Как сообщал svodka.net.uа, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым . Глава российского государства намерен в рамках визита посетить Симферополь, Севастополь.

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