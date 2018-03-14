Депутаты Киевсовета аргументируют отмену перехода на летнее и зимнее время большим негативным влиянием на здоровье, чем экономия электроэнергии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На летнее время Украина перейдет 25 марта Фото: ЕРА Депутаты аргументируют свое предложение негативным влиянием на психологическое и физическое состояние человека после каждого перевода часовых стрелок."Перевод часов отображается как на психологическом, так и на физическом состоянии человека, а это большие затраты, чем незначительная экономия электроэнергии. В мире более 60% стран не переводят часовые стрелки", – объяснил инициатор предложения Александр Пабат.По его мнению, Украине необходимо "исследовать этот вопрос и принять независимое решение, отражающее интересы украинцев".Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.На летнее время в 2018 году Украина перейдет 25 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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