Коломойский отрицает наличие "независимого расследования Kroll"

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский считает расследование компании Kroll бездоказательным.

"Многомесячное "независимое расследование" компании Kroll воплотилось в презентацию объемом семь страниц, оформленную на бланке Национального банка Украины, а не компании-исполнителя, и не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами", – такую позицию И.Коломойского передал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат бизнесмена Игорь Барсученко.

Экс-владелец ПриватБанк указывает, что за результаты такого "независимого расследования" никто не взял на себя ответственность, так как обнародованный документ не содержит подписи какого-либо лица – ни представителей Kroll, ни служебных лиц НБУ.

"Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы, обнародованные Нацбанком, являются заведомо недостоверной информацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию И.Коломойского, в связи с чем принимаются меры по судебной защите", – заявил бизнесмен.

Он аргументирует свою позицию примером работы Kroll в Молдове, по итогам которой на сайте Нацбанка этой страны был размещен 57-страничный документ, оформленный на бланке компании Kroll, который дает возможность определить ее как исполнителя отчета и сделанный ее сотрудниками объем работ.

И.Коломойский также сообщил, что направил требование в НБУ, в ответ на который получил информацию, что результатами расследования компании Kroll в отношении ПриватБанка является только презентация, обнародованная на сайте Нацбанка.

Как сообщалось, на брифинге в Нацбанке в середине января текущего года было объявлено, что Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

На брифинге присутствовал представитель Kroll, а Нацбанк подкрепил свое заявление презентацией.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ об аресте по всему миру активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.