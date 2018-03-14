Генеральный прокурор Юрий просит парламент запретить выезжать из страны народным депутатам, в отношении которых в Раду поступило предоставление.

Об этом глава ГПУ сказал на заседании комитета по нацбезопасности и обороне, передает со ссылкой на .

"Давно внесен закон об упрощении порядка привлечения к ответственности народных депутатов. Речь идет о том, что когда генеральный прокурор или кто-то другой вносит представление, паспорт субъекта этого представления должен быть приостановлен. Он не может выезжать за границу", - сказал .

Сейчас нардепы после представления имеют 5 дней на объяснения, до 20 дней - на рассмотрение в комитете, до 7 дней - на рассмотрение в Верховной Раде.

"Таким образом - месяц на то, чтобы принять решение, соизволит ли этот народный депутат быть в Украине. Это не совсем нормально", - подчеркнул .

Действующее законодательство дает месяц на побег народным депутатам, на которых в парламент внесли представление. Например, подозреваемый в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа Александр Онищенко бежал из страны за несколько дней до того, как сняла с него неприкосновенность.

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