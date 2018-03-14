В Донецкой области связи "Vodafone Украина" нет с 11 января Фото: Vodafone Ukraine / Facebook "В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Vodafone Украина" при участии ОБСЕ и с соблюдением украинского законодательства", – написала Олифер. https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1604120759708020 На Донбассе 11 января перестала работать связь "Vodafone Украина".13 января на запрос "Комсомольской правды" в Vodafone сообщили, что не выяснили причины потери связи. В компании добавили, что не могут гарантировать возвращение связи и услуг оператора, если повреждение произошло на подконтрольной "ДНР" территории.15 января представители "Vodafone Украина" проинформировали, что не могут получить доступ в "серую зону" для ремонта поврежденной линии связи.19 января "Vodafone Украина" сообщила, что в Луганске связь удалось наладить, а в Донецке – нет. "Причина неизвестна – либо оборудование выведено из строя, либо нет энергоснабжения", – написал представитель компании.20 января украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.29 января "министерство связи ДНР" предложило руководству "Vodafone Украина" запустить альтернативный вариант связи через территорию России.Олифер 28 февраля сообщила, что в ходе заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о необходимости восстановления мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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