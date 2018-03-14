Самый ожидаемый бренд Starbucks – крупнейшая в мире международная сеть кафе быстрого обслуживания вскоре может выйти на рынок в Украине. Об этом в начале года заявил мэр Виталий Кличко и даже пообещал помогать этому.

В Америке и Европе Starbucks обычно продвигается по пути покупки других кофейных сетей, однако существует также и возможность частного инвестирования. Как известно, владельцы торговой марки рассматривают каждое предложение об открытии кафе индивидуально. Правда, говорят, за всю историю компании лишь нескольким очень известным и богатым людям были проданы частные лицензии.

Возможно, сам Кличко планирует приобрести лицензионное кафе Starbucks? Он точно может. Однако лично я сомневаюсь, что такая инвестиция будет интересна господину Кличко, как и самим владельцам Starbucks. По крайней мере есть несколько причин, почему этого не произойдет в ближайшей перспективе.

Низкий уровень соблюдения налогового законодательства

Локальные игроки в большинстве своем не заботятся о своей репутации, не инвестируют в свой бренд, а потому часто пренебрегают действующим законодательством. Так, например, большинство локальных заведений работают через частных предпринимателей – ФЛП и таким образом искусственно размывают налоговую базу и снижают налоговую нагрузку на бизнес. Поэтому в ресторанах часто гостям дают несколько чеков. Таким образом владельцы бизнеса вместо налога на прибыль и НДС платят единый налог – 20% и ЕСВ 22% от одной минимальной зарплаты. Обслуживающий персонал часто не трудоустроен, а потому «экономятся» средства еще и на выплату официальной зарплаты.

Международные игроки, в отличие от локальных, такие как McDonalds, KFC, Starbucks никогда не позволят себе работать через СПД, а не трудоустраивать сотрудников, не платить налоги. Более того, им приходится соперничать с теми, кто не платит пошлины, НДС, продает продукцию по более низкой цене, не использует кассовые аппараты.

«Ну и что?», – спросите вы, мол эта схема с ФЛП законна. Дело в том, что себестоимость кофе в локальной улитке у дороги и в ресторане международного заведения очень сильно отличается. И на это влияет непосредственно структура построения бизнеса: где закупаются продукты, официальный импорт кофе или нелегальный, официальные зарплаты или в конверте и т.д.

Например, кофе в Starbucks будет стоить около $3 долларов, а в придорожной улитке – не более $1. Конечно, можно говорить о разном качестве кофе и том, что Starbucks продает не просто кофе, о различных категориях клиентов и тому подобное. Но бизнес – это прежде только цифры, расчет окупаемости и маржинальности.

Отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности

В 2013 году в Украине появилась кофейня под названием Starbucks. Собственно говоря, в России официальному выходу Starbucks также предшествовал скандал и судебные тяжбы с местной компанией.

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Как говорят юристы, законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности согласовано с международными договорами и полностью соответствует международной практике. Проблемы возникают на практике, ведь механизмов защиты, предупреждения и, наконец, привлечения к ответственности нарушителей прав интеллектуальной собственности. Со стороны государства нет реакции на такие вещи, никому нет дела, что написано на будке, какой там кофе продается. А потому нет никаких гарантий защиты интеллектуальных прав инвестора, они остаются один на один с нарушителями.

Украина – очень маленький рынок для Starbucks, не за что бороться и ради чего рисковать. Вот недавно в соцсети я снова увидела фотографию кофейного вагончика с названием Starbucks, людям весело, а государству – неважно.

Валютные ограничения

Еще недавно существовало ограничение на репатриацию дивидендов. Любые ограничения движения капитала являются неприемлемыми для международных инвесторов. Негативно сказываются на инвестиционном климате и такие правила, как обязательная продажа 50% валютной выручки и ее возвращение в Украину в 90-дневный срок, бюрократическая процедура регистрации займов от материнских компаний в НБУ, получение лицензий и тому подобное.

Принятие разработанного недавно НБУ проекта закона «О валюте» действительно будет помогать притоку прямых иностранных инвестиций в страну, но давайте дождемся принятия этого закона. Гордиться надо достижениями, а не планами на них.

Текучесть законодательства

Мы и сами уже измученные частыми изменениями налогового законодательства. Несмотря на это пытаемся продвигать то, что нам кажется прогрессивным. Вот например, налог на выведенній капитал (ННВК). Многие эксперты доказывают, что именно замена классической модели налога на прибыль на ННВК положительно повлияет на инвестиционную привлекательность страны. Давайте рассмотрим очевидные «выгоды» на примере Starbucks.

Сразу надо сказать, что Starbucks не продает обычную франшизу. По мнению CEO компании Говарда Шульца «если бы мы имели франшизу, Starbucks потерял бы общую культуру, которая сделала нас сильными». Вместе с тем можно получить лицензию на открытие Starbucks Coffee. И хотя лицензионные условия закрыты на сайте компании и открываются только тем, кто прошел серьезную предварительную проверку и соответствует четким критериям, экспертам известна годовая сумма роялти – это 6% от годового чистого дохода от реализации продукции компании.

И вот, законопроект о налоге на выведен капитал предлагает облагать сумму роялти, подлежащего уплате нерезиденту, в объеме, превышающем 4% чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по ставке 20%. То есть в Starbucks будут применяться дискриминационные правила налогообложения том, что кто-то в Украине ограничил размер роялти на уровне 4%. Как говорится в законопроекте, сумма превышения будет приравнена к выплате дивидендов. Вот вам явный пример инвестиционной непривлекательности налога на выведенній капитал.

Очевидно, что перед тем, как выходить на рынок, такие компании как Starbucks, заказывают много консультаций, преимущественно в аудиторских компаниях BIG4. Они очень тщательно исследуют не только существующее законодательство, но и потенциальную возможность и вероятность его изменения в ближайшей перспективе планирования. Конечно, все просчитывают. Как уже я сказала, бизнес – это прежде только деньги.

Конечно, есть и другие причины, почему украинцам не стоит надеяться на появление Starbucks в ближайшей перспективе: это и политическая и экономическая нестабильность, неоправданно высокие цены на недвижимость, низкая покупательная способность населения и тому подобное.

Очевидны очень простые вещи – если хотим видеть в стране международные сети – должны установить равные возможности, единые правила игры для всех игроков – локальных и международных, гарантировать защиту прав интеллектуальной собственности, установить стабильность и верность налоговых правил минимум на 3 года, придерживаться своих обещаний, ценить и лелеять каждого инвестора.

А тогда уже можно попить вкусного кофе.

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