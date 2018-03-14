|Минэкологии: Чернобыльская зона станет самой инновационной площадкой в мире
|14.03.2018 20:15
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В правительстве убеждены, что Чернобыльская зона имеет значительный инвестиционный потенциалСоздание парка по производству возобновляемых источников энергии будет помогать реинтеграции Чернобыльской зоны.
Фото: Наталия Дыхно
Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, говорится в сообщении на официальном сайте правительства.
"Два года назад мы начали процесс реинтеграции зоны отчуждения. Это стало началом уникальной спецоперации по превращению закрытой недавно территории на наиболее инновационной технологически научной площадке в мире", - заявил министр во время круглого стола по внедрению конкурентных инструментов закупки "зеленой" энергии в Украине.
В правительстве убеждены, что Чернобыльская зона имеет значительный инвестиционный потенциал. О чем свидетельствует высокая заинтересованность инвесторов в строительстве там объектов возобновляемой энергетики.
По словам министра экологии, на сегодня поступило более 60 заявок на отвод земельного участка под инвестиционные проекты в зоне вокруг Чернобыля.
Остап Семерак также сообщил, что 19 марта 2018 года Минприроды вместе представит результаты финансовых расчетов для строительства солнечного парка в зоне отчуждения, которые были сделаны компанией Tractebel Engineering - мировым лидером в области возобновляемой энергетики, за счет французского правительства.
Напомним, на территории Чернобыльской АЭС готовятся запустить первую солнечную электростанцию.
Летом стало известно, что Украина ведет переговоры с одной из крупнейших энергетических компаний Франции Engie SA о строительстве солнечной электростанции стоимостью 1 миддиард евро (1,25 миллиарда долларов) в Чернобыльской зоне.